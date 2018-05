SPD in Kerken: "Kümmerer" sollen Ideen der Bürger aufnehmen

Kerken Es gibt viele Ideen, wie die Ortskerne in Nieukerk und Aldekerk attraktiver, schöner und auch besser werden können. Davon ist die Kerkener SPD überzeugt. An einem Denkmal hat der Zahn der Zeit genagt.

Das Handlungskonzept setzt die Schwerpunkte für die nächsten fünf Jahre und ist die Grundlage für finanzielle Förderung. Am Ende entscheiden der Rat und die finanziellen Möglichkeiten, was umgesetzt werden kann. "In den Ortskernen sollte es direkte Ansprechpartner geben. Auch in Aldekerk, wo es keine eigene Verwaltungsstelle gibt", so Ellen Westerhoff, stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende. Die Idee ist, dass Bürger sich direkt an lokale "Kümmerer" wenden können, die ihnen bei Ideen oder bei der Klärung von Fördermöglichkeiten helfen können.