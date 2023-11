Angebot bis ins neue Jahr Krippenwache für Kirchen in Issum und Sevelen gesucht

Die St.-Nikolaus-Kirche in Issum soll zum Weihnachtsmarkt am Samstag, 9. Dezember, und Sonntag, 10. Dezember, jeweils von 14 bis 18 Uhr geöffnet werden. An den Weihnachtsfeiertagen soll die Kirche nach Möglichkeit am 1. und 2. Weihnachtstag von 15 bis 18 Uhr und am 27., 30. und 31. Dezember sowie am 1. und 6. Januar 2024 von 15 bis 17 Uhr geöffnet werden.