Angebot der katholischen Kirchengemeinde St. Anna Issum und Sevelen Krippenbesichtigung und Programm

Am Samstag, 30. Dezember, wird zum fröhlichen Jahresausklang eingeladen. Die Heilpraktikerin Lydia Wenzel kommt mit ihren Klangschalen und lädt zum Mitmachen ein. Am Sonntag, 7. Januar 2024, dreht sich alles um die heiligen drei Könige an der Krippe. Das Friedenslicht und die Segenswünsche für zu Hause können in beiden Kirchen mitgenommen werden.