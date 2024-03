Veranstaltung in Issum Krimilesung mit Klaus Stickelbroeck im Diebels Live

Die Veranstaltung am Sonntag, 14. April, startet um 17 Uhr im Diebels Live. Tickets für die Lesung sind zum Preis von acht Euro in Sevelen bei Radio Schönell, in Geldern bei Bücher Keuck, in Sonsbeck im Bücherbogen und in Issum im Shop im Diebels Live und in der Zentrale im Rathaus erhältlich. Bereits ab 15 Uhr bietet sich außerdem die Gelegenheit zu einer offenen Kurzführung durch das Sudhaus oder das Museum der Brauerei. Zusatztickets hierzu sind zum Preis von acht Euro (inklusive drei Bier) vor Ort im Diebels Live zu erwerben.