Ein Mord in Lingurien Krimilesung im Wasserturm Geldern

Der unter dem Pseudonym bekannte Autor Andrea Bonetto ist am Donnerstag, 23. Mai, im Wasserturm in Geldern zu Gast, um aus seinem zweiten Krimi „Azzurro mortale“ zu lesen. Raue Klippen, malerische Dörfer und das karibisch anmutende Blau des ligurischen Meeres: Commissario Vito Grassi hat sich in seinem idyllisch gelegenen Rustico in Levanto eingelebt und freut sich über den Besuch seiner Frau und seines Sohnes aus Rom. Seine resolute Mitbewohnerin Toni ist allerdings wenig begeistert darüber, dass sie deswegen vorübergehend zu ihrer Mutter ziehen soll.