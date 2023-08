Kerkener Kultursommer Krimilesung im Kieswerk: Es wurde gemordet und gelacht

Ein Spätsommerabend geht zu Ende, hinter dem See dämmert es, die Grillen zirpen. Eigentlich sollte am Holcim-Kieswerk in Stenden Ruhe einkehren. Doch vor einem der Baggerseen steht eine Bühne, und die Stille der Natur wird immer wieder durchbrochen von herzhaften, lauten Lachern. Am vergangenen Freitag besuchten zahlreiche Gäste die Outdoor-Lesung „Krimi im Kieswerk“ vor einem der Baggerlöcher bei Stenden.