Sommertour der Kreiswirtschaftsförderung Schnapsidee entwickelt sich zum Dauerbrenner

Kerken · Die Kreiswirtschaftförderung ist zurzeit auf Sommertour. Am Donnerstag besuchte sie die Brennerei „Brüdergeist“ in Kerken, um mehr über deren Erfolgsgeschichte zu erfahren. Noch in diesem Jahr soll ein neuer Kaffee-Likör auf den Markt kommen.

11.07.2024 , 15:36 Uhr

Die Sommertour der Kreiswirtschaftsförderung Kleve machte am Donnerstag Station bei der Firma Brüdergeist in Kerken. Foto: Norbert Prümen

Von Dirk Weber