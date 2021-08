Einzelsegmenten aus Stahlbeton werden in Geldern eingebaut : Neue Bautechnik am großen Kreisverkehr

Geldern Bei der Konstruktion des neuen Kreisels an der Kreuzung von Gelderstraße und Geldertor mit Süd- und Ostwall wird der Innenring nicht gepflastert, sondern besteht aus 53 Einzelsegmenten aus Stahlbeton. Sie gelten als sehr langlebig.

Schon gut zu erkennen ist, wie der neue Kreisverkehr am früheren Finanzamt aussehen wird. Eine Hälfte des Runds am Ja-Hotel hat bereits deutlich Form angenommen. Wer genau hinschaut, kann dabei eine Besonderheit entdecken. Bei der Konstruktion des neuen Kreisverkehrs an der Kreuzung von Gelderstraße und Geldertor mit Süd- und Ostwall wird der so genannte Innenring des Kreisels nicht gepflastert, sondern besteht aus 53 Einzelsegmenten, die aus Stahlbeton hergestellt werden. Wie die Stadt Geldern mitteilt, trotzen diese Elemente nicht nur hoher Beanspruchung, sondern sind besonders widerstandsfähig gegen Frost und Streusalz. Die Stahlbeton-Fertigteile gelten als sehr langlebig.