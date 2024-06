Arbeiten für B58-Umwidmung Kreisverkehr am Gelderner Gewerbegebiet wird Baustelle

In Kürze finden am Kreisverkehr Danziger Straße/Max-Planck-Straße/Vorstädter Weg am Gewerbegebiet in Geldern Reparaturarbeiten statt. Wie die Stadt Geldern mitteilt, ist die Baumaßnahme im Zuge der geplanten Umstufung der Königsberger sowie der Danziger Straße zur Bundesstraße 58 (B58) geplant, wodurch künftig Straßen-NRW Straßenbaulastträger wird. Die Reparaturarbeiten werden etwa zwei Wochen in Anspruch nehmen und müssen vor der Übergabe an Straßen.NRW durchgeführt werden.