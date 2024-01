Erste Vorstandssitzug nach Neuwahlen Kreis-Heimatfreunde stellen Pläne für 2024 vor

Zum Nationalpark Reichswald wollen die Heimatfreunde erst noch die durch den Naturbeirat geforderte Stärken-Schwächen-Analyse des Kreises Kleve abwarten, um das Thema besser bewerten zu können. Beteiligen will sich der Kreis Kleve in diesem Jahr an dem Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“. Auch der Kreisverband wird sich, wie in den Jahren zuvor, an der Durchführung beteiligen, zum Beispiel durch die Mitwirkung der Heimatfreunde in der Kreisbewertungskommission. Der Kreisverband Kleve für Heimatpflege ruft alle Dörfer zum Mitmachen auf. Die positiven Ergebnisse früherer Jahre hätten gezeigt, welche Vorteile sich daraus für die Dorfgemeinschaften ergeben können.