Kreisverband Kleve für Heimatpflege : Apfelbaum an der St.-Hubertus-Kapelle gepflanzt

Apfelbaum an der St.-Hubertus-Kapelle gepflanzt

Mit einer Baumpflanzung dankte der Kreisverband Kleve für Heimatpflege seiner Ehrenvorsitzenden Hubertina Croonenbroek für ihr langjähriges Engagement. In Obereyll wurde an der St.-Hubertus-Kapelle der Familie Fürtjes wie von ihr gewünscht ein Jonagold gesetzt. Josef Jörissen: „Damit wollen wir dein überaus großes und erfolgreiches Engagement in den 13 Jahren deiner Tätigkeit als stellvertretende Vorsitzende beim Kreisverband Kleve für Heimatpflege würdigen.“