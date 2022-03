Gewerbe in Wachtendonk : „Müldersfeld“ ist ein Erfolgsmodell

Gewerbe in Wachtendonk

Vertreter der Gemeinde und der Kreis-WfG freuten sich in Wachtendonk über die Finanzmittel aus dem regionalen Wirtschaftsförderungsprogramm. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Wachtendonk Die ersten Finanzspritzen des Landes dürften schon bald das Gewerbegebiet in Wachtendonk erreichen. Die Wirtschaftsförderung des Kreises war zu Gast.

Bürgermeister Paul Hoene und Wirtschaftsförderer Franz-Josef Delbeck sahen sich an. Sie führten sich spontan die Namen baldiger Investoren vor Augen, die in Wachtendonk wohl zu den ersten Nutznießern des regionalen Wirtschaftsförderungsprogramms zählen dürften. Seit Jahresbeginn freut man sich im Kreis Kleve über diese deutliche Verbesserung der regionalen Förderkulisse – so auch die beiden Wachtendonker Spitzenbeamten beim Besuch der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve.