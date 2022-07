Wirtschaft : Bett-Art froh über den neuen Standort

Geldern Sommertour der Kreis-Wirtschaftsförderung: Die Matratzenfabrik der Familie Maghs ist Ende 2021 ins Gelderner Gewerbegebiet „Am Pannofen“ gezogen. Auf ein Gelände, das durch den Virtuellen Gewerbeflächenpool verfügbar war.

Ende März, erzählte Ursula Maghs, „haben wir alle ein Grinsen im Gesicht gehabt“. Da war die Bett-Art Matratzenfabrik GmbH, die von ihr gemeinsam mit Ehemann Bruno und Sohn Stefan geleitet wird, nach etwas holprigem Start angekommen an ihrem neuen Standort im Gelderner Gewerbegebiet „Am Pannofen“. Der bietet deutlich bessere Rahmenbedingungen. „Neue Produktionsabläufe, ein neues Lagersystem, neue Maschinen“, nannte Stefan Maghs einige wichtige Punkte. Möglich waren der Umzug und die Erweiterung der Firma durch den Virtuellen Gewerbeflächenpool Kreis Kleve. Dieses Thema hat die diesjährige Sommertour der Kreis-Wirtschaftsförderung, die am Montag bei Bett-Art startete.

Dazu begrüßte die Familie Maghs neben Hans-Josef Kuypers, dem Geschäftsführer der Kreis-WfG, unter anderem dessen Kollegin Fabienne van Lier sowie Gelderns Bürgermeister Sven Kaiser und Janine Segref von der Wirtschaftsförderung der Stadt Geldern . „Wir wollen an fünf Standorten deutlich machen, warum der Gewerbeflächenpool für uns solch eine Bedeutung hat“, erklärte Kuypers. Er erinnerte daran, wie der Pool vor zwölf Jahren auf den Weg gebracht wurde. Durch ihn sollten Planungs- und Genehmigungsrechte unkomplizierter laufen. Gut 50 Prozent der damals im Pool zusammengetragenen 200 Hektar kreisweit seien mittlerweile für neue Projekte genutzt worden. Kuypers: „Wir wollen alles tun, damit dieses Beispiel auch in anderen Regionen landesweit Schule macht.“

Bürgermeister Kaiser bestätigte den Bedarf an Gewerbeflächen für Geldern. „Im Pannofen waren alle Flächen schon im Vorfeld weg.“ Es gebe immer wieder Anfragen von heimischen Betrieben für eine Erweiterung. „Für uns als Kommune ist der Virtuelle Gewerbeflächenpool ein Super-Instrumentarium“, so Kaiser.

Nachdem schnell klar geworden war, dass die Erweiterung von 1000 Quadratmetern 2017 am alten Standort Weseler Straße von Bett-Art nicht lange reichen würde, nahm die Familie Maghs Ende 2018 Kontakt mit der Stadt Geldern auf. „Wir wollten unbedingt in Geldern bleiben“, betonte Bruno Maghs, „denn viele unserer Mitarbeiter leben hier vor Ort beziehungsweise sind auf Bus und Bahn angewiesen.“ Das Gelände vis à vis passte von der Größe und vom Zuschnitt her nicht, wohl aber das Areal, das die Stadt am Pannofen zusammengekauft hatte. „Ein Segen“, so Maghs. Innerhalb von drei Jahren sei alles gestemmt worden, Maghs: „Ohne den Gewerbeflächenpool hätte die ganze Sache deutlich länger gedauert.“ Weihnachten 2021 zog Bett-Art innerhalb von zweieinhalb Tagen um.