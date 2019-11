Einwohnerzahl ist erneut um gut 200 angestiegen : Straelen im Aufwärtstrend

Straelen Beim Unternehmerfrühstück stellt sich Dr. Oliver Locker-Grütjen, der Präsident der Hochschule Rhein-Waal, vor.

Die Einwohnerzahl ist erneut um gut 200 angestiegen, die sozialversicherungspflichtig Beschäftigten um deutliche 4,2 Prozent, und die Zunahme der Übernachtungen lag in der jüngsten Statistik bei einem Plus von 13 Prozent. Die Blumenstadt darf sich zur Stunde über eine Arbeitsplatzdichte von 502 freuen und damit den Spitzenplatz im Kreisgebiet. Jeder Zweite in Straelen ist hier sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Damit darf der Standort in direkter Grenz- und Venlo-Nähe durchaus von sich behaupten: Hier ist die Welt in Ordnung.