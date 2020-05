Kunstausstellung in Corona-Zeiten : Zahlreiche Kunstwerke im Schaufenster

Klaus Thoms mit einigen seiner Ex Libris im IMI-Laden. Foto: Thoms

Wegen der Corona-Pandemie können die Kreis Klever KulTourtage am 16. und 17. Mai nicht stattfinden. Viele Kreative aus der Region haben sich etwas einfallen lassen, um ihre Exponate dennoch der Öffentlichkeit präsentieren zu können. Alleine in Geldern sind insgesamt 43 Teilnehmer verzeichnet.

Die Kreis Klever KulTourtage wären in diesem Jahr am 16. und 17. Mai gewesen, fallen aber wegen Corona aus. Das hindert die Kreativen in der Region freilich nicht daran, ihre Kunst zu präsentieren. Am ganzen Niederrhein zeigen Künstler ihre Arbeiten in den Fenstern von Ateliers und Privatwohnungen, von Geschäften und Institutionen. Die Teilnehmerliste verzeichnet 70 Namen in Xanten, Weeze, Wachtendonk, in Nieukerk, Kleve, Kevelaer, in Kalkar, Goch, Emmerich und Bedburg-Hau.

Mit Abstand die meisten Möglichkeiten, Kunst zu betrachten, bietet Geldern. Alleine dort sind 43 Teilnehmer verzeichnet, deren Werke zum Teil gemeinsam an einem Ort versammelt sind.

Info Viele Möglichkeiten des Kunstgenusses Liste Eine genaue Übersicht über die teilnehmenden Künstler gibt es im Internet auf der Seite www.wasserturm-geldern.de. Öffnungszeiten Da die Besucher vor den Fenstern stehen und die Kunstwerke von dort aus betrachten, ist natürlich durchgehend geöffnet. Es ist den Künstlern darüber hinaus freigestellt, ihre Aktion bis zum 24. Mai zu verlängern.

Ursprünglich geplant war zum Beispiel eine Ausstellung im Gelderner Wasserturm zum Thema „Fenster“. Auch dieser Ort ist nun gesperrt, stattdessen kann man viele Exponate zum Thema in Gelderner Schaufenstern sehen. So zum Beispiel „Fenster im Exlibris“ des Sammlers Klaus Thoms. Er hat einige Exponate im Fenster des IMI-Ladens im Haus Am Markt 18 A (gegenüber dem „Ratskeller“) platziert.

Noch weitere Künstler sind mit ihren Exponaten in diesem Lokal mit der großen Glasfront präsent. Es sind Reinhard Goebel, Rainer van Treeck und Renate Krupp.

Jörg Möller nimmt am 16./17. Mai an der KuNNst-Fenster-Aktion mit seinem Atelier am Brühlschen Weg 12 teil. Er zeigt größtenteils Plastiken und Malereien aus den vergangenen zwölf Monaten und präsentiert seinen neuen Katalog „Kleine Formate“.

Auch hier gilt: Einmal hingehen, ein weites Kunstspektrum ansehen. Im Atelierhof am Brühlschen Weg 12 sind auch Monika Bänsch, Dana Fuchs, Arnhild Koppel, Günter Rinkens, Eliana Schwarzenberg sowie Nanni Wagner aktiv. In eine Galerie verwandelt sich das Foyer der Gelderner Stadtverwaltung am Issumer Tor. Dort stellen sechs Künstler aus: Margret Kretschmer, Heinz Mecklenburg, Egbert Mölleken, Elke Offergeld, Brigitte Otten und Ingrid Schade.

Bei Petra Schmidt in Veert am Neray 92 finden Werke von fünf Künstlern vorübergehend ein Domizil. Es sind die von Sonja Gablik, Burhan Mohammad, Jörg Möller, Ingo Orth und Anne-Sophie Schmidt.

Peter Busch, sonst auch „Hausherr“ im Wasserturm am Bahnhof, öffnet seine Privatwohnung an der Karmeliterstraße 9 für die Kunst. Er zeigt einige seiner Werke. Außerdem sind dort Peter Bogatka, Piet Böing und Peter Strege am Start.

Kunst ist auch zu sehen im Schaufenster des ehemaligen Fahrradgeschäfts Kleinbielen am Markt. Karine Gamerschlag, Michael Metzner und Heinz Spütz stellen dort aus.

Ein Trio zeigt seine Kunst in Kevelaer in der Galerie Wort.Werk auf der Busmannstraße 28. Es sind Annette Rischer-Spalink, Axel Theyhsen und Ursula Wiesemes. Die Galerie auf der Venloer Straße 34 in Kevelaer zeigt Werke von Brigitte Boeck­mann und Yoshi Yamauchi. Und im Haus Alte Wember Straße 31 machen Hausherrin Antje Witzler und Gesine van der Grinten mit.

Drei Künstler präsentieren ihre Arbeiten in Nieukerk bei Image-Art am Webermarkt (Krefelder Straße 18). Es sind Marion Jansen, Manfred Küsters und Klaus Schlehbusch.

In Wachtendonk verwandelt sich „Michas Fahrschule“ auf der Feld­straße 24 kurzzeitig in eine Galerie. Elke Offergeld und Rudi Turinsky stellen dort aus.