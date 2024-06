Zahl der Vorfälle steigt weiter Einbrecher gleich an zwei Kindergärten in Nieukerk

Nieukerk · Die Serie an Vorfällen in Kindergärten reißt nicht ab. Diesmal wollten Unbekannte in einer Nacht gleich in zwei benachbarte Kitas in Nieukerk einsteigen. Erzieherinnen, Eltern und Kinder sind beunruhigt.

03.06.2024 , 15:00 Uhr

Unbekannte suchten zwei Kitas in Nieukerk heim (Symbolfoto). Foto: dpa/Silas Stein

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag brachen unbekannte Täter in gleich zwei Kindergärten in Nieukerk ein. Beide Einrichtungen liegen nur weniger Meter auseinander. Bei dem katholischen Kindergarten St. Raphael an der Goethestraße verschafften sich die Täter durch Aufhebeln der Gartentür Zutritt zum Gebäude. Im Inneren suchten die Einbrecher laut Polizei zielsicher das Büro auf und durchwühlten die dortigen Schränke. Offenbar ohne Erfolg. Denn die Täter machten sich ohne Beute aus dem Staub. Noch weniger Erfolg hatten Unbekannte am Kindergarten Rumpelstilzchen am Mühlenpfädchen. Hier beschädigten die Täter ein Fenster im Gartenbereich mit einem unbekannten Gegenstand. Außerdem versuchten sie, ein anderes Fenster aufzuhebeln. Doch es gelang ihnen nicht, in das Gebäude zu kommen. Auch hier flüchteten die Einbrecher. Ob die beiden Taten zusammenhängen, ist offen. Das wird von der Polizei natürlich geprüft. Ist aber bei der Nähe der Einrichtungen sehr wahrscheinlich. Die Kripo in Geldern hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 02831 1250 entgegen. Wie mehrfach berichtet, häufen sich aktuell die Vorfälle in Kindergärten. Die Einrichtungen sind im Jahr 2024 ein beliebtes Ziel von Einbrechern. Schon mehr als 20 Mal stiegen sie im Kreis Kleve in den ersten fünf Monaten des Jahres bereits in Kitas ein. Im Jahr 2023 hatte es insgesamt 31 Einbrüche gegeben. „Das kommt immer wellenförmig. Einbrüche in Kitas sind aber an sich kein neues Thema. Wobei man sich grundsätzlich schon fragen kann, warum Kitas immer wieder betroffen sind. Sonderlich viel Bargeld liegt dort meistens nicht rum“, hatte eine Sprecherin der Polizei im Kreis Kleve erklärt. Die Täter hätten es zumeist auf Bargeld abgesehen. Die Polizei rät den Kindergartenleitungen, Bargeld möglichst nicht in der Kita zu lagern. Zumindest keine großen Beträge. Die Einbrüche beunruhigen nicht nur die Erzieherinnen, auch viele Kinder würde so etwas beschäftigen, heißt es.

(zel)