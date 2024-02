Polizei im Kreis Kleve warnt Unbekannte Täter schlagen Scheiben von abgestellten Autos ein

Auch in Wachtendonk kam es zu einem Diebstahl aus einem abgestellten Auto: Am Donnerstag wurde an der Straße „Am Scharenbergweg“ in der Zeit zwischen 16 und 16.30 Uhr die Scheibe der vorderen Beifahrertür eines Renault Captur eingeschlagen und mehrere Wertgegenstände entwendet. Darunter eine Geldbörse mit einem niedrigen dreistelligen Geldbetrag.