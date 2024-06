So läuft die Aktion Stadtradeln im Kreis Kleve geht wieder los

Issum Auch in diesem Jahr nimmt die Gemeinde Issum wieder am Stadtradeln teil und lädt alle Bürgerinnen und Bürger ein, sich an dieser Fahrradkampagne zu beteiligen. Alle, die in Issum leben, arbeiten, einem Verein angehören oder eine Schule besuchen, haben die Möglichkeit, bei der Kampagne Stadtradeln mitzumachen und möglichst viele Radkilometer zu sammeln. Es ist ganz einfach: Registrieren auf www.stadtradeln.de für die Gemeinde Issum und loslegen. Es kann ein eigenes Stadtradeln-Team gegründet werden oder einem bestehenden beigetreten werden. Das Team kann aus mindestens zwei Personen bestehen, zum Beispiel aus Familienmitgliedern, Nachbarn, Schulklassen, Vereinen oder Kollegen. Wie in den Jahren zuvor werden auch diesmal wieder Preise für die erfolgreichsten Gruppen und Radlerinnen vergeben.