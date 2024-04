Sternfahrt durch den Kreis Kleve Walbecks Prinzessin verteilt den ersten Spargel

Die Hochphase ihrer Amtszeit und das Highlight mit dem Spargel- und Handwerkermarkt inklusive Festumzug am Sonntag, 5. Mai, stehe zwar noch bevor, sagt Spargelprinzessin Ronja. „Doch ich habe schon jetzt ganz viele tolle Momente erlebt und besondere Erfahrungen gesammelt.“ Exemplarisch nennt sie etwa die Messe „Grüne Woche“ in Berlin, auf der sich die Walbecker Delegation Anfang des Jahres präsentierte. Besonders seien die Tage in Berlin gewesen, „weil ich dort ganz viele interessante und bekannte Persönlichkeiten kennenlernen durfte, beispielsweise den NRW-Ministerpräsidenten Hendrik Wüst. Zugleich ist es eine besondere Erfahrung, durch die Position als Spargelprinzessin selbst einmal so im Vordergrund zu stehen, weil uns so viele Besucher und Gäste an unserem Stand besucht und mit uns beziehungsweise mir Fotos gemacht haben“, sagt die 23-jährige Erzieherin des Walbecker St.-Lucia-Kindergartens, die nicht nur gebürtig aus Walbeck kommt, sondern auch heute noch mit ihrem Freund mitten im Spargeldorf wohnt.