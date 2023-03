Schnee und Glatteis im März Später Wintereinbruch im Kreis Kleve

Die Polizei meldete zwei Glatteisunfälle, die sich beide gegen 1 Uhr in der Nacht ereigneten. Sowohl auf dem Oraniendeich in Kleve als auch auf der Rheinbrücke in Emmerich blieb es bei Blechschäden. „Aktuell nehmen wir einen weiteren Unfall auf, bei dem jedoch noch nicht klar ist, ob er auf Straßenglätte zurückzuführen ist“, sagte ein Polizeisprecher am Morgen.