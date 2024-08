Verbindung mit Niersexpress-Strecke Schnellbus nach Venlo vor dem Start

Die Linie SB42 war im Mai vergangenen Jahres an den Start gegangen, führte jedoch von Aldekerk über Wachtendonk bislang nur bis Herongen. Das Besondere von Beginn an: Anders als viele andere Linien im Kreis Kleve fährt die SB42 auch am Wochenende. Daran wird sich auch nichts ändern. Es gibt lediglich drei neue Stopps. Im Anschluss an die bisherige Endhaltestelle „Straelen - Niederdorf“ kommen die drei zusätzlichen Stationen „Landgard Nord“, „Landesgrenze“ sowie „Venlo Station“ hinzu. Am Bahnhof Venlo gibt es Anschluss an die Züge der niederländischen Bahn, was auch die Fahrzeiten mit Bus und Bahn in niederländische Metropolen wie Rotterdam und Amsterdam reduziert.