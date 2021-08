Angebot für Oberstufenschüler auch im Gelderland : Kreis schickt Impfteams an die Schulen

Jugendliche ab 16 Jahren sollen jetzt auch in der Schule geimpft werden. Foto: dpa/Sven Hoppe

Gelderland Das Angebot ist nur für die Schüler der Oberstufe. Weil diese Altersstufe sich aber schon selbst ums Impfen gekümmert hat, ist die Reaktion verhalten. Mittelstufenschüler müssen sich im Impfzentrum gegen Corona schützen lassen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Bianca Mokwa und Sebastian Latzel

Dienstag um 10 Uhr ist es soweit. Dann kommt ein mobiles Impfteam an das Berufskolleg der Liebfrauenschule in Geldern. Oberstufenschüler, die dann noch nicht gegen das Coronavirus geimpft sind, können das dann nachholen.

Ewald Hülk, zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit und Mitglied im Schulleitungsteam, spricht von einer tollen Gelegenheit. Die Zusammenarbeit mit dem Kreis sei problemlos und kurzfristig möglich gewesen. Bisher haben sich knapp 20 Schüler an seiner Schule für das Angebot gemeldet. Aktuell besuchen 820 Schüler das bischöfliche Berufskolleg in Geldern. Dass sich nicht mehr für das Impfangebot des Kreises interessieren, habe damit zu tun, dass nahezu alle Schüler schon geimpft sind, erklärt Hülk. Das wiederum habe vermutlich auch damit zu tun, dass man das Thema Impfen sehr offensiv angegangen sei und die Notwendigkeit, sich impfen zu lassen, eingesehen wurde.

Info Impfstoff und Impfzentren im Kreis Impfstoff Die Impfungen erfolgen für die Schüler ausschließlich mit dem Impfstoff des Herstellers Biontech/Pfizer. Impfzentren Das Impfangebot der mobilen Teams in den Schulen gilt nicht für Schüler der Mittelstufe. Sie können sich nur in Begleitung der Eltern im Impfzentrum impfen lassen, damit vorab eine ärztliche Beratung stattfinden kann. Die Terminbuchung erfolgt über www.termine.impfzentrum-kreis-kleve.de.

Beim Berufskolleg Geldern des Kreises Kleve ließen sich Mittwoch 98 Schüler impfen. An drei Tagen ist das mobile Team vor Ort.

Auch die Oberstufen der anderen weiterführenden Schulen haben das Angebot vom Kreis erhalten, dass Impfteams die Schulen besuchen. Rudolf Germes, Schulleiter des Friedrich-Spee-Gymnasiums in Geldern, hätte gerne noch mehr Informationen, zum Beispiel, wie viele Impfungen am Tag geschafft werden können und wie viel organisatorischer Aufwand das für die Schulen bedeutet. „Unser Kerngeschäft ist immer noch der Unterricht“, sagt der Schulleiter. Er möchte, dass so wenig Unterricht wie möglich ausfällt. Zudem habe auch er die Rückmeldung bekommen, dass sich bereits viele Schüler haben impfen lassen. Ein weiteres Vorgehen möchte er mit dem Schulleiter des Lise-Meitner-Gymnasiums abstimmen, was Sinn macht, weil beide Schulen in unmittelbarer Nachbarschaft liegen.

Die Eltern von Schülern des Lise-Meitner-Gymnasiums sind über die Möglichkeit Anfang der Woche informiert worden. Bis Donnerstag können sich Interessierte für die Aktion melden. Bisher gebe es aber nur eine Anmeldung, sagt Schulleiter Achim Diehr, Stand Mittwochmorgen. Das hängt unter anderem damit zusammen, dass auch an seiner Schule Schüler schon geimpft sind oder viele dabei seien, sich bei den Hausärzten impfen zu lassen. Zum anderen ist das Angebot mit den mobilen Teams sehr eingeschränkt nutzbar. Es gilt nur für die Schüler der Oberstufe. „Wegen des besonderen Aufklärungs- und Beratungsbedarfs bei der Impfung von Kindern im Alter von zwölf bis 15 Jahren bitte ich um Verständnis dafür, dass die Impfungen lediglich nach einer vorhergehenden Online-Terminbuchung durchgeführt werden können“, heißt es im Schreiben der Landrätin des Kreises Kleve über die Impf-Möglichkeit von Schülern der Mittelstufe. Die müssen zum Impfzentrum nach Geldern oder Kalkar. Und dann sind da noch die unter Zwölfjährigen, also die Fünft- und Sechstklässler. „Das Ganze müsste noch viel mehr Fahrt aufnehmen“, sagt Diehr. Denn mit jeder Impfung hoffen er und seine Kollegen, dass wieder ein Stück Normalität an die Schulen zurückkehrt.

Am Dienstag werden beim Berufskolleg der Liebfrauenschule für die Impfung vier Räume reserviert. „Einen für die Begrüßung und das Erfassen der Daten, einen für das Arztgespräch, einen für die Impfung und einer wird als Ruheraum genutzt“, so Hülk. Die Impfungen erfolgen durch mobile Teams des Impfzentrums.