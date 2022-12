Erste Häufung seit Jahren Gefälschte Banknoten im Kreis Kleve im Umlauf

Schmicker appelliert an die Händler: Sie sollen zum Beispiel das Geld, mit dem bei ihnen bezahlt wird, gegen das Licht halten und auf die Sicherheitsmerkmale achten, die die echten Scheine haben: den Hologrammstreifen, die Smaragdzahl, ein Portrait-Hologramm und ein Portrait-Wasserzeichen. Außerdem sollen die Händler ihren Geldscheinprüfer nutzen. Falschgeld fühle sich zudem meist anders an als echte Scheine. Die offiziellen Geldscheine sind aus Baumwolle, sie fühlen sich griffig und fest an.