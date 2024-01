Pegel im Kreis Kleve sinken Größtes Hochwasser seit 20 Jahren an der Niers

Erst Mitte November, dann Ende November, am zweiten Weihnachtstag und nun am ersten Januarwochenende: Gleich vier Hochwasserwellen sind in diesem Winter bereits durch die Niers geschwappt. Zwischendurch fielen die Pegel teils wieder ordentlich, aber der jeweils nächste Regen führte stets wieder zu einem raschen Anstieg der Niers und ihrer Nebenflüsse.