Schlauboot, Kanu oder Floß Paddeln und Boote mieten auf der Niers im Kreis Kleve

Die „Freizeitexperten“ aus Walbeck haben ein großes Angebot an abenteuerlichen Aktivitäten. Vom klassischen Paddeln im Kajak bis hin zum Bau des eigenen Floßes, mit dem anschließend über die Niers gefahren wird, ist alles dabei. Eine Paddeltour der „Freizeitexperten“ kann auch mit einem Angebot beim Bogenschießen, Axtwerfen oder für alle, die es etwas ruhiger mögen, Fahrradtouren kombiniert werden. Über den Tourenplaner auf der Internetseite kann alles geplant und angefragt werden. Eine Buchung ist unter www.freizeitexperten.de oder montags bis sonntags von 9 bis 18 Uhr unter 02831 9132910 oder per Mail an info@freizeitexperten.de.