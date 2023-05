Tödliche Unfälle im Kreis Kleve „Jedes Mal, wenn das Telefon klingelt, denkt man: Nicht schon wieder“

Herr Verhoeven, Herr Derks, vergangenes Jahr starben 23 Menschen bei Verkehrsunfällen im Kreis Kleve – so viele wie nirgends sonst in Nordrhein-Westfalen. Und dieses Jahr scheint es so weiterzugehen: Es gab schon elf Verkehrstote, kaum eine Woche vergeht ohne einen Todesfall. Sie müssen die Angehörigen darüber informieren, dass ihr Sohn, ihre Tochter, ihr Ehemann gestorben ist. Halten Sie Ihren Job momentan noch aus?