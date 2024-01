Auch im Kreis Kleve sind viele gestürzt Glatteis – viel Arbeit in der Notaufnahme

Das bekommen auch die Krankenhäuser zu spüren. Hier gibt es bei den Patienten auf den Fluren eigentlich nur ein Thema: das Glatteis. Seit den frühen Morgenstunden herrschte auch in der Notaufnahme des St. Clemens Hospitals in Geldern Hochbetrieb. „Es ist schon extrem, was heute hier los ist. Eine so hohe Zahl an Verletzungen wegen Glatteise haben wir sehr selten, vielleicht mal alle sieben oder acht Jahre“, sagte Brigitte Ritter-Claas, leitende Ärztin in der Notaufnahme in Geldern.