Kontrollen im Kreis Kleve Motorradfahrer rast mit Tempo 126 durch 70-Zone

Am Sonntag hat der Verkehrsdienst aus Geldern in der Zeit von 12 Uhr bis 15 Uhr bei Motorradfahrern beliebte Streckenabschnitte kontrolliert. In Sevelen, Kapellen und Achterhoek waren bei bestem Ausflugswetter etliche Maschinen unterwegs. Es wurden unter anderem fünf Motorradfahrer mit zum Teil erheblichen Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt, teilte die Polizei mit.