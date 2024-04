Handwerk im Kreis Kleve Metallhandwerk feiert Lossprechung mit After-Work-Party

Auch in diesem Jahr durfte die Innung eine Auszeichnung für besonders gute Leistungen vornehmen. Lukas Janßen aus Kevelaer, der bei der Druyen Maschinenbau GmbH in Straelen als Feinwerkmechaniker Maschinenbau ausgebildet wurde, konnte sich über eine Auszeichnung als Innungsbester freuen. Er hat für seine Zukunft geplant, die Meisterschule in Düsseldorf zu besuchen. Doch erst mal wird er weiterhin bei Druyen bleiben und dort als Geselle arbeiten, um praktische Erfahrungen zu sammeln.