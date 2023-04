Kreis Kleve und Autoszene Vor dem Carfriday: Illegale Rennen als Problem

Von wegen Ruhe und Besinnung vor dem Osterfest. In dieser Woche wird aus dem christlichen Karfreitag der „Carfriday“. Der inoffizielle Feiertag der Autofans aus der Poser- und Tuner-Szene. Sie nutzen den Tag traditionell zu Treffen, präsentieren ihre Wagen mit laufenden Motoren und lauter Musik, immer wieder wird auch von illegalen Autorennen berichtet. Gut möglich, dass der Hype in dieser Szene durch die aktuelle Fortsetzung des Kultfilms „Manta Manta“ noch angeheizt wird. Die Polizei hat auf jeden Fall bereits wieder landesweit Kontrollen am Feiertag der Autoposer angekündigt.