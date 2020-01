Großaktion im Kreis Kleve : Landwirte wollen nicht die Buhmänner sein

Gelderland Bei einer Großaktion kamen Landwirte am Freitag zu Supermärkten und in Städte, um mit Bürgern ins Gespräch zu kommen.

Eine Sache war den Landwirten wichtig. „Wir wollen nicht demonstrieren, sondern informieren“, sagte Rainer Mott. Der Landwirt aus Winnekendonk hatte sich zusammen mit Berufskollegen am Edeka-Markt Brüggemeier in Winnekendonk postiert, um die Bevölkerung auf die Probleme aufmerksam zu machen. „Wir fühlen uns falsch verstanden, wir sind für viele Leute der Buhmann“, sagt Mott. Dabei sitze man als Landwirt ja mit den Verbrauchern in einem Boot. „Keiner hat ein höheres Interesse am Tierwohl und einer funktionierenden Natur als wir.“

Die Berufskollegen von Rainer Motto bestätigten, dass der Beruf des Landwirts weiterhin Spaß mache. Aber wenn man immer der Buhmann sei, dann verliere man auf lange Sicht einfach die Lust. Die Bauern verweisen zudem darauf, dass sie Klarheit bräuchten. Ein Landwirt etwa habe gerade viel in den Umbau seines Hofes investiert. „Plötzlich gibt es neue Auflagen, und dann musst du in einem Jahr schon wieder umbauen.“ Da seien viele Dinge willkürlich, lautet die Kritik der Landwirte.

Auch am Markt in Geldern waren am Freitagmorgen knapp zehn Landwirte vertreten, um mit Bürgern ins Gespräch zu kommen. Zwischen zwei Trecker gespannt, hatten sie ein großes Banner aufgehängt, auf dem die beiden Slogans „NO FARMERS – NO FOOD – NO FUTURE“ und „Land schafft Verbindung – Wir rufen zu Tisch“ prangen. Die beiden Slogans bilden die Mottos der aktuellen Veranstaltungen der Bauern.