Holocaust-Überlebende Eva Weyl „Ich dachte, ich habe kein Recht zu leben“

In ein paar Monaten wird Eva Weyl 88 Jahre alt. Als sie das Büro von Christina Diehr, Schulleiterin des Kardinal-von-Galen-Gymnasiums in Kevelaer, betritt, stellt sie erst mal ihren schwarzen Aktenkoffer in die Ecke. Elf Tage ist sie in Deutschland, um mit Schülern über den Holocaust zu sprechen. Sie selbst hat als junges Mädchen das Durchgangslager Westerbrok überlebt.