Pegelstände im Kreis Kleve Hochwasser an der Niers ist weiter gestiegen

In Kombination mit den ohnehin schon hohen Wasserständen haben die Regenmengen vom Montag die Niers im Vergleich zu Mitte November noch einmal deutlich ansteigen lassen. Der offizielle Pegel Weeze, der vom Landesamt für Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutz NRW (Lanuv) betrieben wird, erreichte am Mittwoch einen Stand von 1,87 Metern. Der Pegel in Goch-Kessel steht aktuell bei 1,69 Metern und der in Geldern-Veert bei 1,26 Metern. Die Stände liegen allesamt rund 15 Zentimeter höher als vor zwei Wochen. Die Werte liegen nur noch Zentimeter unter den Ständen der sogenannten Informationsstufe 1, bei denen das Lanuv offiziell von einem leichten Hochwasser spricht. So stehen bislang nur viele Felder und Wiesen entlang des Flusses unter Wasser. Auch einige Rad- und Fußwege sind überflutet und können deshalb nicht befahren werden. Von größeren Schäden oder Verkehrsbehinderungen wurde noch nichts bekannt.