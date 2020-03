Unterstützung während der Coronapandemie : Gesundheitsamt des Kreises Kleve sucht dringend Ärzte

Eine Frau telefoniert in einer Telefonzentrale für die Arzthotline „116117“. Foto: dpa/Daniel Reinhardt

Kreis Kleve Der Kreis Kleve sucht für das Gesundheitsamt kurzfristig ärztliche Unterstützung. Besonders für die Beratung von meldepflichtig Erkrankten und deren Kontaktpersonen sei Hilfe nötig, heißt es in einer Mitteilung am Freitagabend.

„Die Ärzte im Kreisgesundheitsamt brauchen dringend Unterstützung“, schreibt der Kreis Kleve in einer Mitteilung am Freitagabend. Inzwischen sind im Kreis Kleve (Stand 27. März, 13 Uhr) 211 bestätigte Corona-Virusinfektionen gemeldet. 837 häusliche Quarantänen hat das Gesundheitsamt bislang insgesamt angeordnet. „Und natürlich müssen wir auch im Kreis Kleve mit einer weiteren Zunahme der Fallzahlen rechnen“, schreibt der Kreis. Deshalb suche der Kreis für das Gesundheitsamt kurzfristig Ärztinnen und Ärzte zur Unterstützung.

Die Ärzte im Gesundheitsamt arbeiteten im Schichtdienst – einschließlich Wochenendeinsatz und Teilnahme am Rufbereitschaftsdienst. Das Gesundheitsamt sucht nun Personen, die eine Approbation haben, Kenntnisse hinsichtlich viraler Infektionserkrankungen, insbesondere zu COVID-19. Außerdem sollten Kenntnisse zur Hygieneprophylaxe bei Infektionserkrankungen in häuslicher und medizinischer Umgebung und Grundkenntnisse zum Meldeverfahren nach dem Infektionsschutzgesetz vorliegen.

Seien die Voraussetzungen nicht vorhanden, ist es notwendig, dass diese kurzfristig erlangt werden können. Ein Einsatz sei in Voll- oder Teilzeit möglich. Für eine Tätigkeit in diesem Bereich seien außerdem grundlegende EDV-Kenntnisse, Einsatzfreudigkeit, Bürgerfreundlichkeit, Kommunikations- und Teamfähigkeit und, besonders im Moment, Belastbarkeit gefragt.

Die Beschäftigung werd im Rahmen eines Honorarvertrags vereinbart. Interessenten können sich schriftlich an den Landrat wenden (Anschrift Kreis Kleve, Nassauerallee 15-23, 47533 Kleve) oder sich per E-Mail an bewerbungen@kreis-kleve.de mit Stichwort „Corona-Unterstützung“ melden.