Busse, Bahnen und Flugzeuge Darum ist der Kreis Kleve streikfreie Zone

Stichwort Busse: Während viele Busfahrer in den Ausstand gingen, gab es im Kreis Kleve kaum Auswirkungen. Hier werden die Linien im Auftrag der Niag bedient. Das Unternehmen wird zwar bestreikt, aber nicht alle Busfahrer beteiligen sich. Zudem springen Mitarbeiter vom Unternehmen Look ein. Die Folge: Bei der Niag fielen insgesamt nur zehn Prozent der Fahrten aus. Vor allem im Kreis Wesel. Im Kreis Kleve ist ohnehin fast nur Look im Einsatz, dadurch sind auch jetzt wieder fast alle Busse gefahren. Auch wenn es die Schüler wenig freuen wird: Ziel sei ohnehin immer, dass alle Fahrten zur Schule planmäßig stattfinden, so ein Sprecher von Niag.