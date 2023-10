Schulbegleitung von autisitschen Kindern „Es ist jedes Mal ein harter Kampf“

Mit der Diagnose kam erst einmal die Erleichterung. Es gab eine Antwort darauf, warum es Jonas* oft so schwerfällt, sich zu konzentrieren. Warum für ihn eine kleine Welt zusammenbricht, wenn sich Routinen verändern. Jonas hat atypischem Autismus. „Das war für uns schon wirklich gut, dass es da eine Diagnose gab“, sagt seine Mutter Vera Steiner*. Die Mutter will ihren Namen und den Namen ihres Sohnes nicht in der Zeitung lesen, aber die gemeinsame Geschichte will sie erzählen. Es ist eine Geschichte über Personalmangel, das Hin und Her deutscher Behörden und zu der Frage, wo Selbstbestimmung anfängt und Fremdbestimmung aufhört.