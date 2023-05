Neben Straelen und Wachtendonk wären auch Kerken, Rheurdt und Issum betroffen. Naturpark Schwalm-Nette soll wachsen

Der Naturpark Schwalm-Nette soll wachsen. Das kann sich zumindest die Gruppe der Vereinigten Wählergemeinschaften im Kreistag des Kreises Kleve vorstellen. Sie greift damit eine schon über zehn Jahre alte Idee des Naturparks auf, die damals von niederländischer Seite aus angestoßen wurde. Dort will man den Naturpark Maas-Schwalm-Nette auf niederländischer Grenzseite von Roermond aus über Venlo hinaus nach Norden vergrößern. In der Stadt Mönchengladbach befasst man sich bereits mit dem Thema. Dort sollen sich die Flächen auf dem Gebiet der Stadt Mönchengladbach fast verzehnfachen. Die Stadt Krefeld hat ihr Interesse bekundet, als neues Verbandsmitglied dem Naturpark Schwalm-Nette zum Beispiel mit dem Hülser Berg beitreten zu wollen. Die Politik im Kreis Kleve, der als Rechtsnachfolger des Kreises Geldern Mitglied der Verbandsversammlung ist, wird man sich am Dienstag im Fachausschuss für Klima, Landwirtschaft, Umwelt und Naturschutz erstmals mit dem Thema befassen. Beschlüsse sollen noch nicht gefasst werden, im August würde das Thema dann im nächsten Schritt detailliert beraten werden.