Nest in Bedburg-Haus entdeckt Asiatische Hornisse breitet sich im Kreis Kleve aus

Michael Verheyen ist besorgt. Schon vor einigen Wochen sah er bei seinem Bienenvolk in Sevelen ein Tier, das dort eigentlich nicht hingehört – und seinen Bienen ziemlich gefährlich werden kann: Die Asiatische Hornisse. „Ein Tier ist kein Problem. Aber wenn das mehr werden, sieht das ziemlich düster aus für unsere Bienenvölker“, sagt der Imker aus Hartefeld, der an vielen Orten in der Region Bienenvölker stehen hat.