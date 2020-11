Kostenpflichtiger Inhalt: Müllwirtschaft im Gelderland : Verantwortung für 170.000 Tonnen Abfall

Franziska Zellner, Rolf Janssen und Frank Heymen von der KKA stehen bei den Altpapierlieferungen vor einem Problem: Plastik und Papier sind oft gemischt. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Pont Aus den Augen, aus dem Sinn – dieses Credo verfolgen wohl die meisten Menschen, wenn es um die Abfallentsorgung geht. Doch wer kümmert sich eigentlich um den Müll, nachdem er in der Tonne verschwunden ist, und was passiert damit? Ein Besuch bei der Kreis Kleve Abfallwirtschaft in Pont.