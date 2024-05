Gelebtes Europa Kreis-CDU besucht Europäischen Gerichtshof

So erfuhren die Teilnehmer, dass es zu den Aufgaben des EuGH gehört, darauf zu achten, dass das EU-Recht in allen EU-Mitgliedsländern auf die gleiche Weise angewendet wird. Außerdem entscheidet er bei Rechtsstreiten zwischen nationalen Regierungen und EU-Institutionen. Und die Urteile sind verbindlich. Jeder Mitgliedstaat ist mit einer Richterin oder einem Richter vertreten. Diese werden durch das jeweilige Mitgliedsland entsandt und müssen in ihrem Staat die Voraussetzungen für die höchsten Richterämter erfüllen oder höchstanerkannte Juristen und Juristinnen sein. Elf Generalanwälte unterstützen die Arbeit des Gerichts. „Hier werden Entscheidungen getroffen, die unser Leben beeinflussen. Der Besuch bietet einen guten Einblick in die Arbeit des EuGH“, so Teilnehmerin Sabine Schulten.