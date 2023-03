Niersexpress fährt wieder Defektes Stellwerk am Krefelder Hauptbahnhof repariert

Die Stellwerkstörung am Krefelder Hauptbahnhof ist behoben. Ab etwa 10.40 Uhr konnten die Züge wieder fahren. Ein defektes Stellwerk in Krefeld sorgte am Donnerstagmorgen für erhebliche Zugausfälle beim Niersexpress. Ab etwa 8.30 Uhr fiel das Stellwerk im Krefeld aus. Kein Zug konnte mehr in den Krefelder Hauptbahnhof hinein-oder herausfahren. Die Züge hielten am nächsten Bahnhof und warteten dort die Dauer der Streckensperrung ab, oder wurden nach Möglichkeit umgeleitet. Betroffen von dem Defekt waren neben dem Niersexpress auch die Linien RE 7, RE 13, RB 33, RB 35 und RE 42.