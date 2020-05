Studenten entwickeln Ideen : Kreative Lösungen für die Kultur nach Corona

An der Europäischen Medien- und Business-Akademie in Düsseldorf haben sich junge Menschen mit der Frage beschäftigt, wie der Tourismus am Niederrhein in Corona-Zeiten angekurbelt werden kann.

Wie setzt man Kunst und Kultur und natürlich Tourismus in der Region am Niederrhein nach der Corona-Reise-Pause wieder gekonnt in Szene? Wie bringt man die Destination wieder zum Glänzen? Woher kommt das Geld zur Durchführung innovativer Kultur-Tourismus Konzepte? Mit diesen Fragen haben sich Studierende des 4. Semesters im Studiengang Tourismus, Hotel- und Eventmanagement an der EMBA (Europäische Medien- und Business Akademie) in Düsseldorf im Modul „Destinationsmanagement“ auseinandergesetzt.

Entworfen wurden von den Studierenden unter Leitung ihrer Dozentin Dr. Bettina Heinrichs vier sehr unterschiedliche Konzeptionen, die mit Hilfe verschiedener Formen des Crowdfunding umsetzbar sind. „Mehr Schein als Rhein“ setzt auf Thementrucks zur deutschlandweiten Bekanntmachung der landschaftlichen und kulturellen Schönheiten der Region und auf Übernachtungen in Pop-Up-Hotels an reizvollen Standorten. „Niederrheinunited“ bietet musikalische und Comedy-Live-Streams als „stay-home events“ für alle Altersgruppen an. Eingenommene Spenden sollen 1000 Solo-Selbstständige aus der Kultur- und Kreativwirtschaft in der Region unterstützen. „Creative Infection - Lass‘ Freude ansteckend sein“ lässt die Kleinkunst von Poetry Slam über Foto-Rallye bis Art-Night an unterschiedlichen Standorten am Niederrhein wieder aufblühen. „Werde König unserer Allee — Also R(H)ein ins Abenteuer“ kombiniert Geo-Caching mit Wissensfragen. Wer zockt, kann gewinnen und unterstützt Graffiti und Kunst im öffentlichen Raum.