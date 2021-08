Wahrzeichen von Straelen : Malen und basteln für den Straelener Couch-Geburtstag

Straelen Das Wahrzeichen der Blumen- und Gemüsestadt gibt es seit 20 Jahren. Die Stadt lädt Kinder aus diesem Anlass zu einem Wettbewerb ein.

Kinder, die teilnehmen möchten, sollten im Kindergarten- beziehungsweise Grundschulalter sein. Sie können alleine oder in einer Gruppe malen oder basteln. Für die Wettbewerbsprämierung sollten auf den Couch-Kunstwerken Name, Alter und Anschrift der Kinder vermerkt werden. Abgabeschluss ist Donnerstag, 26. August. Die kreativen Produkte können per Post an die Stadt Straelen, Stadtmarketing & Tourismus, Rathausstraße 1, 47638 Straelen gesendet oder direkt im Rathaus beim Stadtmarketing & Tourismus abgegeben werden.