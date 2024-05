Büro am Florianweg in Geldern Krankenkasse DAK seit 70 Jahren in Geldern

„In unserem Servicezentrum beraten wir unsere Versicherten rund um die Themen Gesundheit, Leistungen und Angebote der DAK-Gesundheit kompetent, schnell und zuverlässig“, betont Jochen Wonning von der DAK-Gesundheit in Geldern. Die „Geburtsstunde“ der DAK Geldern, die heute DAK-Gesundheit heißt, war am 22. April 1954. Zum Start hatte die Kasse nur 920 Angestellte versichert, die von einem Mitarbeiter beraten wurden, damals noch in privaten Räumlichkeiten. Dass in den vergangenen Jahren deutlich mehr Versicherte hinzugekommen sind, freut Jochen Wonning umso mehr. Er kümmert sich gemeinsam in einem vierköpfigen Team um die Anliegen der rund 10.000 Kunden.