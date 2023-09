Kardiologie und LVR-Klinik Krankenhausplanung gefährdet Kliniken in Geldern – Landrat ist besorgt

Steht die Kardiologie in Geldern auf der Kippe? Muss der Landschaftsverband Rheinland seine Tageskliniken schließen? Noch ist nichts entschieden. Aber die aktuelle Krankenhausplanung NRW könnte negative Folgen für das Gelderland haben. In einem Schreiben an die Bezirksregierung Düsseldorf nimmt Landrat Christoph Gerwers Stellung zum aktuellen Verhandlungsergebnis zwischen den Krankenhäusern im Kreis Kleve und den Kostenträgern. Als Untere Gesundheitsbehörde gehe er aktuell davon aus, dass die stationären Angebote in der Allgemeinen Inneren Medizin, der Allgemeinen Chirurgie, der Geriatrie und der Intensivmedizin auch in Zukunft „angemessen und ausreichend“ sein werden.