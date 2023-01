Vorfreude auf die jecken Tage Kostümparty und Karnevalszug in Issum

Der Eintritt beträgt an diesem Abend sieben Euro inklusive zwei Lose für die Verlosung am Rüseldensdagszug. Der Rüseldensdag zieht am 21. Februar durch Issum. Start der gestalteten Motto- und Prunkwagen ist an der Neustraße in Issum um 14.11 Uhr. Viele Vereine, Fußgruppen und Musikkapellen werden im Zug erwartet. „Eine Super-Stimmung und toll aufbereitete Wagen, mit jeder Menge Wurfmaterial und Leckereien, warten auf die Besucher“, so der Heimat- und Verkehrsverein Issum und das Rüseldensdagskomitee.