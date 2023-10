Pilotprojekt in der Leader-Region endet Kostenloser E-Lastenradverleih geht weiter

Im April 2022 startete ein kostenloser Verleih von je zwei E-Lastenrädern pro Kommune, weitere zwölf Räder wurden für Tagesmütter, Kitas und Unternehmen in der Region gefördert. Über die eigens eingerichtete Buchungsplattform www.leihlastenrad.de können die Leih-Lastenräder seitdem reserviert und an der jeweiligen Station abgeholt werden. Die Nachfrage sei von Beginn an überwältigend gewesen, über 550 potentielle Nutzer sind bereits auf der Plattform registriert. Die acht Räder seien fast pausenlos im Einsatz, so Rennings. Viele tausend Kilometer sind mit den Leih-Lastenrädern inzwischen zurückgelegt worden. „Wir sind überwältigt von der anhaltend hohen Nachfrage nach den Lastenrädern. Inzwischen haben wir ein drittes Lastenrad zur kostenlosen Ausleihe für Straelen beschafft“, so Thomas Linßen, Leiter der Stabsstelle für Klima, Umwelt und Nachhaltigkeit in Straelen.