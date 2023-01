Erfolgreiche Testphase Menstruationsprodukte nun gratis an Gelderns Schulen

Im Sommer vergangenen Jahres hatte der Gelderner Haupt-, Sozial- und Finanzausschuss einstimmig beschlossen, in einer dreimonatigen Testphase im Rathaus sowie am Friedrich-Spee-Gymnasium und im Jugendzentrum „Check Point“ Menstruationsartikel kostenlos zur Verfügung zu stellen. Vorausgegangen war dem Beschluss ein Antrag der SPD-Fraktion sowie ein Beschluss von Gelderner Schülerinnen und Schülern im Rahmen des Lokalpolitik-Planspiels „Pimp Your Town!“ 2021.