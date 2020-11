Polizei fahndet nach Diebes-Trio : Mit Mundschutz: Drei Männer stehlen Kosmetika in Issum

Mit Mundschutz: Drei Männer stehlen Kosmetika in Issum

Issum Die Polizei fahndet nach drei Männern, die am 3. September in der Issumer Rossmann-Filiale Kosmetikprodukte im Wert von 270 Euro gestohlen haben.

Es ist schon eine Weile her. Am 3. September gegen 12.30 Uhr betraten drei Männer die Issumer Rossmann-Filiale an der Rheurdter Straße – vorschriftsmäßig mit Mund-Nasen-Schutz. Dafür leisteten sie sich einen Regelverstoß schwerwiegender Art.