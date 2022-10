Tagesausflug nach Kevelaer : Kolpingsfamilie tankt Kraft im Solegarten

Die Kolpingsfamilie Geldern vor dem Gradierwerk in Kevelaer. Bei der Wanderung am Tag der Deutschen Einheit entdeckten sie den Solegarten. Foto: Frank Polixa

Geldern/Kevelaer 25 Kolpinger aus Geldern reisten nach Kevelaer, um den Solegarten zu erkunden und sich im Innenraum des Gradierwerks die Atemwege zu befreien.

Am Tag der Deutschen Einheit fuhren 25 Kolpinger aus Geldern zum Solegarten St. Jakob in Kevelaer. Bei herrlichstem Herbstwetter gab es dort eine Führung. Gemeinsam beschritten wurde der Atemweg mit seinen insgesamt zwölf Stationen, die durch verschiedene Übungen die Gesundheit unterstützen. Weiter ging es in den Bibelgarten, der durch seine Bepflanzung und Gestaltung verschiedene Themen aus der Bibel aufgreift. Die roten Paradiesfrüchte, das Gräsermeer, der Wüstengarten, ein Senffeld sowie der Ostergarten konnten von allen Teilnehmenden besichtigt werden.